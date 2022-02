Centrafrique: le nouveau Premier ministre Moloua reconduit tous les ministres sans bouleversements

Vue de PK0, le centre du centre-ville de Bangui, capitale de la Centrafrique. Getty Images - mtcurado

Texte par : RFI

Alors que le Premier ministre Félix Moloua a pris ses fonctions mercredi 9 février, tous les ministres du gouvernement sont tous reconduits. Le chef du gouvernement occupe également la fonction de ministre d’État au Plan et à l’Économie. Disposera-t-il d’une plus grande marge de manœuvre que son prédécesseur démissionnaire pour relever les défis qu’affronte le pays ? À Bangui, nombreux sont ceux qui en doutent et misent plutôt sur la continuité.