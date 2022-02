Madagascar: le bilan du cyclone Batsirai s’alourdit, la plupart des décès survenus à Ikongo

La plus grande difficulté pour atteindre les zones sinistrées, dont le district très touché d'Ikongo, est l'état des routes, comme ici la RN25 à Ranomafana, le 7 février 2022. AFP - RIJASOLO

À Madagascar, le bilan s'alourdit après le passage du cyclone Batsirai samedi 5 et dimanche 6 février. Dans son dernier bilan transmis mercredi 9 février, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes fait état de 92 décès et 112 000 sinistrés. Parmi les victimes, 71 personnes ont trouvé la mort dans le district d'Ikongo, situé dans le sud de l'île, dans la région de Fianarantsoa. Le bilan pourrait encore s'aggraver, car les recherches continuent.