RDC: le policier Eric Kibumbe raconte le meurtre de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana

Floribert Chebeya et son chauffeur Fidèle Bazana, dont le corps n'a jamais été retrouvé. © Passerelle

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En RDC, le procès en appel dans le dossier Floribert Chebeya-Fidèle Bazana se poursuit. Le policier fugitif Eric Kibumbe Banza, alias Saddam, qui a été expulsé de la Turquie il y a une dizaine de jours, a comparu pour la première fois hier mercredi devant la Haute cour militaire. Eric Kibumbe, 1 mètre 77, 42 ans, marié et père de six enfants, garde encore frais dans sa mémoire les souvenirs de la soirée du 1er juin 2010. Et comme il l'avait affirmé au micro RFI l'année dernière, il a raconté sa participation dans cet assassinat à la cour militaire.