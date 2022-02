Tchad: la coalition Wakit Tama a été reçue par le président du Conseil militaire

Au Tchad, la coalition Wakit Tama a été reçue mercredi 9 février par le président du Conseil militaire. Sur cette photo d'archive de juin 2021 : Max Loalngar (au centre), leader de la coordination des actions citoyennes de Wakit Tama, Barka Michel et Citak Yombatinan, en conférence de presse.

Au Tchad, la coalition Wakit Tama, opposée au gouvernement de transition a rencontré hier, mercredi, le président du Conseil militaire, le général Mahamat Idriss Deby. Une rencontre qui marque le début d’un dialogue entre cette coalition de partis politiques et d’associations de la société civile et le gouvernement de transition sur les conditions de sa participation au dialogue national inclusif prévu au mois de mai prochain.

avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako

C’est une rencontre annoncée depuis décembre mais reportée pour des raisons de calendrier. Selon le président du Conseil militaire de transition, elle s’inscrit dans le cadre de la concertation des forces vives de la nation. « Nous avons échangé sur la participation au dialogue national inclusif », a écrit Mahamat Idriss Déby sur ses réseaux sociaux.

Mais pour y participer, Wakit Tama dit avoir des conditions et c’est ce que la délégation a répété au chef du Conseil militaire de transition. C'est ce que nous explique son porte-parole, Me Maxvelt Loalngar : « Aucun sujet n'a été laissé de côté. Les questions de sécurité, les questions de sécurité publique... en ce qui concerne le dialogue, les questions de souveraineté, d'inclusivité, la question de la participation équilibrée des parties prenantes et même des thématiques à aborder au cours du dialogue national... Nous n'avions pris aucun engagement d'aller au dialogue tout comme eux-mêmes ne nous ont pas imposé une certaine position. »

Les conditions de la participation de Wakit Tama au dialogue national inclusif n'étant pas remplies pour le moment, les discussions se poursuivront avec les services de la présidence de transition.

