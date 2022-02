Mali: la justice enquête sur un entretien téléphonique entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé

L’ancien Premier ministre d’IBK Boubou Cissé avait déjà été accusé par la justice malienne de « complot contre le gouvernement et atteinte à la sûreté de l'État ». (Image d'illustration) MICHELE CATTANI / AFP

Texte par : David Baché 2 mn

On croit y entendre Alassane Ouattara et Boubou Cissé tenir des propos peu élogieux sur les dirigeants de la transition malienne. L’enregistrement d’une discussion téléphonique entre le président ivoirien et l’ancien Premier ministre malien circule sur les réseaux sociaux, elle fait l’objet depuis vendredi d’une enquête préliminaire de la justice malienne, pour « atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et extérieure du Mali ».