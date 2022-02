Burkina Faso: la société civile crée une coalition pour soutenir la transition

Composée de sept organisations de la société civile, la Coordination nationale pour une transition réussie (CNRT) se positionne comme une sentinelle en vue de surveiller les engagements pris par la transition et dénoncer les manquements.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Selon ses responsables, la Coordination nationale pour une transition réussie (CNRT) jaugera les préoccupations de la population ainsi que les engagements qui seront pris par ceux qui auront la charge de conduire la transition. Leur mission : dénoncer d’éventuels manquements.

« Nous attendons cette feuille de route et la charte afin que nous puissions apprécier si effectivement cela répond à nos besoins : d’abord la sécurité, la paix, la question de la pollution, la question politique. Il faut dire aussi que cette coordination aura pour rôle d’alerter et dénoncer au cas où il y aurait des dérives dans le cas de la question de la transition », précise Pascal Zaïda, porte-parole de cette coordination nationale pour une transition réussie.

À lire aussi : Burkina Faso: installation de la Commission technique chargée de la Transition

La reconquête des localités occupées par les groupes armés et le retour des populations déplacées sont les priorités pour la junte au pouvoir. Selon Pascal Zaïda, le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba aurait déjà une stratégie.

« Il faut savoir que 95% de ceux qui nous attaquent sont des Burkinabè et qu’ils ne vont donc pas déclarer la guerre à des Burkinabè. Par contre, ils vont trouver d’autres issues pour y parvenir. Si on entreprend là-bas la négociation pour essayer de résoudre éventuellement le problème, nous pensons que dans un délai raisonnable, cela pourrait être une solution possible pour le Burkina Faso », soutient-il.

Cette coordination pour une transition réussie appelle la communauté internationale à accompagner le Burkina Faso durant cette période difficile.

La mise en place de cette coalition a lieu alors qu'une commission technique travaille sur un projet de charte qui définira les contours de la transition. Installée depuis le 8 février dernier, elle a 15 jours pour remettre son rapport.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne