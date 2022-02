Côte d’Ivoire: un «salon des Affaires sentimentales» à l'approche de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche et, en Côte ďIvoire, la fête des amoureux prend de plus en plus de place dans les préoccupations des couples. À tel point qu'un salon des Affaires sentimentales, réunissant les professionnels du secteur, a vu le jour.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané

Pour sa deuxième édition, à ľhôtel Ibis-Plateau, le salon des Affaires sentimentales a choisi de se concentrer sur la place des nouvelles technologies dans la vie amoureuse des Ivoiriennes et Ivoiriens, un enjeu pour les diverses entreprises pour qui la Saint-Valentin est un jour stratégique pour leurs affaires.

Les réseaux sociaux ont bouleversé les habitudes

Pour Fadiga Koné, alias « Soso la marieuse » de l'agence matrimoniale Flamme Nuptiale, les réseaux sociaux ont bousculé les habitudes sentimentales : « Ceux qui ont besoin de nous, c’est parce que naturellement dans la vie, ils n’ont pas eu accès à cette facilité d’entrer en contact avec des célibataires. C’est pourquoi, les agences foisonnent de plus en plus. Les gens se lèvent très tôt. Ils vont travailler et ils n‘ont pas le temps d’avoir une vie sociale. Donc, ils sont toujours au travail. Quand ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils rencontrent très peu de personnes ».

Lutter contre les dérives sur internet

Et pour Satou Dia, directrice exécutive du salon, avec ses conférences et ses stands d’exposition, l’événement contribue également à lutter contre les dérives liées à l’amour par internet: « C’est vrai qu’il y a des rencontres qui se font très facilement et que l’on a tendance quand même à nous éloigner de ce qu’on nous a appris, de ce que les parents ont fait. Et nous, aujourd’hui, on veut la facilité. On se dit qu’on veut draguer quelqu’un et pas besoin de lui envoyer une lettre et tout cela. Il n’y a plus vraiment d’instrument de langage à part les réseaux sociaux qui certes facilitent la vie mais qui peuvent également être un vrai handicap ou un vrai problème pour l’amour.»

À lire et écouter aussi: [Saint Valentin] Côte d'Ivoire: les groupes de paroles sur la sexualité (5/5)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne