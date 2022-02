Gabon: polémique autour du prix et de la taille de la baguette de pain

Au Gabon, la flambée des cours du blé sur le marché international a provoqué une hausse du prix de la farine. Le sac de farine de 50 kg est passé de 16 000 à 19 000 francs CFA soit une hausse de 3 000 francs CFA.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

Depuis plus d’une semaine, les boulangers, suite à cette hausse du prix de la farine, ont décidé d’augmenter le prix de gros de la baguette de pain, passé de 115 à 125 francs CFA, et de ne plus assurer la distribution des baguettes chez les boutiquiers. Les détaillants, derniers maillons de la chaîne, ont commencé, quant à eux, à vendre cette baguette à 150 francs CFA, ce que le gouvernement a catégoriquement interdit. Et quelle est donc la place des consommateurs gabonais dans ce micmac ?

« Le pain, c'est compliqué »

Après une semaine sans baguette dans les épiceries, John a fait la queue pour acheter ses dix baguettes à la boulangerie: « Moi, je sors de Bellevue. Je viens prendre le pain ici. C’est dire combien le pain, c’est compliqué ».

C’est désormais la gymnastique qu’il faut faire pour avoir une baguette car celle-ci a disparu chez les détaillants des quartiers. Mohamed Buhari tient une épicerie au PK10: « Non. Le pain, ils le vendent à 125. On ne peut pas prendre à 125 pour vendre à 125. »

Les difficultés d’approvisionnement en baguettes plombent les affaires de le Roi Service, propriétaire d’un petit fast-food: « Pour avoir des clients, il faut le pain parce que les clients aiment le pain au poulet. Donc, je suis pénalisé ».

Un pain plus petit

Après une semaine de flottement, les boulangers ont décidé de fabriquer un pain plus petit vendu au prix de gros à 65 francs et les consommateurs le paient 75 francs: « La longue baguette, elle est familiale. La courte baguette, c’est de l’ingratitude. Elle est unique » ; « Même si on se plaint, qui va nous écouter ? », disent ces consommateurs.

Jabber Nguémbit, président du syndicat des boulangers explique: « Du fait de l’augmentation du sac de farine et dans le souci de ne pas faire faillite et fermer nos boulangeries, nous avons trouvé utile de réduire nos dépenses sur le transport et la logistique ».

Le gouvernement persiste et signe: aucun commerçant ne doit vendre la baguette à plus de 125 francs CFA.

