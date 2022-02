La Côte d'Ivoire se hisse parmi les plus gros exportateurs de noix de cajou transformées

Déjà premier producteur mondial de noix de cajou, elle monte sur le podium des exportateurs d'amandes de cajou à la troisième place. Une illustration des efforts mis en place dans le pays qui a mis l'accent sur la transformation de l'anacarde.

La noix de cajou de Côte d'Ivoire, est considéré comme un produit stratégique. Et c'est ce qui explique les records cumulés dans le secteur. Le pays a exporté en 2021 deux fois plus de noix décortiquées qu'en 2020 et quatre fois plus qu'en 2019.

Ces prouesses commerciales sont dues à l'augmentation des capacités de transformation du pays, suite à une politique offensive des autorités pour promouvoir les investissements dans le secteur. La Côte d'Ivoire transforme près de 13% de sa production. Mais le Conseil Coton-Anacarde est ambitieux et vise 50% à l'horizon 2025. Ce qui voudra dire aussi plus d'exportation, et plus de valeur ajoutée pour la Côte d'Ivoire et aussi plus d’emplois. Le secteur demande en effet beaucoup de main d’œuvre malgré l’automatisation des chaines de travail.

De nouveaux marchés

L’essentiel de la production est encore exportée au Vietnam et en Inde pour y être transformée et réexpédiée parfois à l'autre bout du monde. En doublant cette année sa capacité de transformation, la Côte d'Ivoire a réussi à gagner de nouveaux acheteurs. Elle a ainsi exporté ses amandes de cajou vers une trentaine de destinations en 2021.

