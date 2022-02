La RDC cherche à régler 20 ans de problèmes de financement dans ses ambassades

Organisée du 26 au 28 février, la conférence diplomatique, cette réunion annuelle réunissant tous les ambassadeurs congolais, débattra de la situation financière alarmante des ambassades sur tous les continents. Les cas sont multiples et parfois très complexes.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Il y a ces dépouilles de diplomates qui restent plusieurs mois dans les pays où ils étaient nommés avant d’être rapatriés. Il y a aussi ces diplomates bloqués dans des pays alors que leur mandat a pris fin, quand d’autres sont rentrés en payant eux-mêmes leur retour.

Les contentieux financiers sont importants et se chiffrent en millions d’euros, reconnaît Christophe Lutundula, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Selon lui, les arriérés des salaires, des loyers, des frais de rapatriement et des frais funéraires depuis 2006 s'élèveraient à 159 391 959 dollars, ainsi que 12 325 675 euros, 268 755 livres sterling et 1 167 207 910 FCA. « Oui, c’est sérieux et il faut porter une attention particulière. Vous avez dit, il y a des lustres, mais l’héritage est lourd, c’est le produit de plusieurs années, pas de démagogie. »

Le vice-Premier ministre reconnaît aussi qu’il est impossible de régulariser cette situation en une année. Une évaluation a été faite et une feuille de route, élaborée. le gouvernent a annoncé un budget de 10 millions de dollars, les paiements devraient bientôt commencer.

Pour Christophe Lutundula les priorités sont actées : « Les arriérés de loyers 2020 et 2021, les arriérés de salaire du quatrième trimestre de 2020, les frais de rapatriement des diplomates rappelés et les remboursements des frais funéraires ». D’autres financements sont explorées pour régler l’ensemble des contentieux financiers, notamment auprès des partenaires bilatéraux et d’autres bailleurs de fonds.

