Libye: la conseillère spéciale de l’ONU a rencontré les deux Premiers ministres rivaux

Stéphanie Williams (notre photo) a répété le même message aux deux Premiers ministres : il est nécessaire de «préserver par-dessus tout le calme sur le terrain». FETHI BELAID AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La communauté internationale au chevet de la Libye. Le pays a deux Premiers ministres. Abdel Hamid Dbeibah, en poste depuis un an, et l’ancien ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha, choisi jeudi dernier par le Parlement de Tobrouk. Une situation qui inquiète, alors que la transition n’en finit pas de durer et qu’on attend encore des élections après le scrutin avorté de décembre 2021. Hier, 13 février, Stéphanie Williams, conseillère spéciale de l’ONU pour la Libye a rencontré les deux hommes afin d'éviter une escalade.