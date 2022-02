Madagascar: à Mananjary, les habitants s’arrangent sans électricité après le passage de Batsirai

Au moins 121 morts et près de 145 000 sinistrés : c’est le dernier bilan du passage du cyclone Batsirai à Madagascar. À Mananjary, point d’impact du cyclone sur l’île, les infrastructures et bâtiments de la ville ont été dévastés. Huit jours après la catastrophe, la majorité de la ville n’a pas encore retrouvé la lumière. Conséquences : des difficultés supplémentaires pour certains ou l’occasion de faire des affaires éphémères pour d’autres.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Mananjary, Sarah Tétaud

Sur le marché de Bazar Kely, la majorité des étals sont encore vides : beaucoup de vendeurs ont déserté le temps de réparer leurs habitations. Gita, elle, est en poste, ses quatre jeunes enfants à ses côtés. Elle a perdu sa maison, mais son travail est sa seule source de revenu. Dans sa bassine se trouve une maigre marchandise : une demi-douzaine de gros poissons qui sont visiblement de moins en moins frais.

« Sans électricité, les congélateurs ne fonctionnent plus. On ne peut donc plus conserver nos poissons. Alors on est obligé de casser les prix : j’ai baissé mes prix de 40 %. On risque la faillite … Et il y a tellement peu d’acheteurs », déplore-t-elle.

À quelques encablures, Leda, lui, a installé un stand sur le bord de la route. Sur sa table, 35 téléphones et quelques lampes sont branchés à cinq multiprises, elles-mêmes raccordées à un groupe électrogène qui tourne à plein régime. Il fait payer la charge :

« Un Android, c’est 1 000 ariary, un petit téléphone, 500 ariary. Je prie pour que l’électricité revienne. En attendant, si je fais ça, c’est pour aider les gens de mon quartier et pour gagner un peu d’argent. Il y a des soudeurs qui viennent ici pour réparer les pelles afin de déblayer les maisons, il y a des coiffeurs qui viennent recharger les tondeuses. »

Les responsables de la compagnie nationale de distribution d’eau et d’électricité avaient annoncé un retour à la normale dès la fin de la semaine dans la ville. Des retards sont vraisemblablement à prévoir.

► À lire aussi : Madagascar: à Mananjary, des habitants qui ont tout perdu après le passage de Batsirai

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne