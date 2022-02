Une importante sècheresse sévit au Maroc

Une grande partie des activités qui demandent de l’eau, notamment l’irrigation est dépendante des stocks en eau des barrages qui sont faits là en ce moment. Surtout l’hiver on a souvent des perturbations d’Ouest qui viennent arroser toute l’Europe du Nord et aussi le Maroc, donc là quand on a des situations de blocage de type anticyclonique on n’a pas de précipitation et plus ces situations perdurent, moins on a de pluies qui peuvent arriver. Et en fait il y a le changement climatique qui a deux effets importants sur le Maroc, en particulier, on a à la fois une baisse des précipitations sur 20-30 ans, et en même temps on a une forte hausse des températures dans cette région, ces sècheresses vont augmenter de manière quasi certaine.