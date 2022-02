«Nomad éducation», une application de «coaching» scolaire gratuite pour les étudiants francophones

Nomad éducation, une application pour mobile destinée aux étudiants francophones, poursuit son implantation en Afrique. Développée autour d’un programme d’intelligence artificielle, elle accompagne les étudiants, quel que soit leur niveau scolaire, tout en les motivant.

À travers cette application mobile, les jeunes francophones du monde entier ont accès à de multiples contenus de révision qui s’adressent aux collégiens, aux lycéens ou aux étudiants. Elle couvre les programmes de 450 diplômes qui vont du Brevet, au CAP, au Bac, à la licence, au BTS, au DUT, ou encore aux examens des classes de Prépa.

Un mode hors-connexion pour parer aux aléas des connexions

Elle traite de toutes les matières scolaires avec un attachement particulier pour les filières techniques et professionnelles, trop souvent négligées. Et petite précision, qui a son importance, elle est disponible gratuitement à ses abonnés en intégrant un mode hors connexion, afin de pouvoir réviser ses cours en cas de rupture du réseau internet.

Cette « appli » s’est développée autour d’un programme d’intelligence artificielle qui permet de proposer une expérience d’apprentissage sur mesure. Un programme que l’on peut considérer comme du coaching scolaire, qui s’inspire directement des apps de sport afin de motiver les apprenants.

Nomad Education accélère actuellement son développement sur l'Afrique, avec l’objectif de cinq millions de jeunes utilisateurs sur le continent d'ici à trois ans. Le numérique en Afrique francophone est au cœur des enjeux éducatifs, nous précise Caroline Maitrot, la fondatrice et la responsable de la plateforme mobile Nomad éducation qui existe depuis 10 ans en France.

Une application gratuite réalisée avec des enseignants

Au commencement, c'était une appli gratuite pour aider les jeunes au collège, au lycée et dans l’enseignement supérieur. Puis les jeunes Africains l'ont découverte par eux-mêmes. « On s’est retrouvé ainsi un matin avec 200 000 utilisateurs du continent, ravis de pouvoir apprendre et progresser grâce à elle. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’accélérer son développement en Afrique francophone. Notre équipe éditoriale publie des contenus avec le concours de professeurs situés dans de nombreux pays. Nous avons mis au point un outil en ligne d’écriture des programmes scolaires disponible dans le monde entier. Si un enseignant au Rwanda, par exemple, est qualifié par Nomade Education pour écrire des contenus pour telle ou telle matière éducative, il peut les rédiger de n’importe où. Ces cours seront alors automatiquement délivrés dans les bonnes formes, avec les bons contextes à travers la plateforme mobile. Nous considérons que l’humain reste le moteur principal de l’éducation auprès des élèves et que le programme intelligence artificielle de notre application est au service du travail pédagogique et d’un contenu conçu par les enseignants », détaille Caroline Maitrot.

Nomad éducation est financée par des établissements qui souhaitent faire la promotion de leurs formations. Et fort de son succès, l’entreprise a lancé récemment, une autre appli, dénommée Nomad School, avec des modules de formation et de remise à niveau à destination d'écoles privées ou de collectivités locales.

Par ailleurs, un abonnement à 45 euros par an en Afrique ou 145 euros pour les autres régions francophones du monde est désormais disponible pour les familles ou les parents qui ont quitté depuis longtemps les bancs de l’école, en leur proposant des modules de remise à niveau centrés sur la culture générale afin qu’ils puissent accompagner au mieux les jeunes scolaires.

