RDC: un appel à l’unité lancé lors de la messe anniversaire de l’UDPS

L’UDPS a célébré mardi 15 février son 40e anniversaire. À cette occasion, une messe a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Chansons, coups de sifflets et danses. Les militants de l’UDPS oublient, le temps de l’anniversaire, les dissensions qui rongent leur parti. Le parti présidentiel célèbre ses 40 ans d'existence dans la crise. Il doit se trouver un nouveau président après la destitution et l’exclusion de Jean-Marc Kabund qui a perdu la confiance de Félix Tshisekedi et d’autres membres du parti.

Peu à peu, la salle se remplit : ministres, dirigeants d’entreprises publiques et autres cadres du parti sont présents. L’homélie du jour est axée sur l’âge de la maturité et de la sagesse et surtout sur la nécessité d’unité au sein du parti. « Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes divisés nous ne faisons rien du tout. Car, dit-on, l’union fait la force ».

Un message salué par la quasi-totalité de l’assistance. « Nous savons que les uns et les autres ont été un peu mis de côté à un moment de l’histoire, mais aujourd’hui l’essentiel est de se retrouver ensemble pour qu’en 2023 que l’on puisse rempiler et que Félix Tshisekedi décroche un second mandat », explique Jean-Baptiste Bomanza, un des doyens et ancien porte-parole de l’UDPS.

Un besoin d’unité que partage également Jacquemain Shabani, président de la Commission électorale permanente de l’UDPS, qui liste les besoins urgents du parti présidentiel : « Un travail de chaque jour, se parler... Des rencontres comme celle-ci nous permettent de nous voir, d’échanger de réaliser que nous avons un intérêt commun, des responsabilités partagées. On doit cheminer ensemble. »

Premier test, l’élection des gouverneurs dans une dizaine de provinces au mois d’avril.

