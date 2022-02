Barkhane: un «dîner de travail» franco-africain à l'Elysée pour discuter de l'avenir de la lutte anti-jihadiste au Sahel

Un avion de transport A400M de l’armée de l’air sur le tarmac d’un aéroport malien utilisé par l’opération Barkhane. © RFI/Franck Alexandre

Un mini-sommet sur le Sahel s’est tenu mercredi soir à l’Elysée. Les présidents du Tchad, du Niger, du Bénin, du Sénégal ont participé à un « dîner de travail » à la présidence française. A leurs côtés, des ministres des pays du Golfe de Guinée, ainsi que les plus hauts dirigeants de l’Union européenne. En jeu : l’avenir de la lutte anti-terroriste au Sahel, dans un contexte où la menace jihadiste évolue et que les relations se sont fortement dégradées avec la junte au pouvoir à Bamako. La question d’un retrait pur et simple des soldats occidentaux du Mali est sur la table. Paris consulte donc ses partenaires avant de prendre une décision finale. Une conférence de presse est prévue ce jeudi matin à 9h.