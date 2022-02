Des unités de production mobiles pour le vaccin anti-Covid bientôt envoyées en Afrique

BioNTech, le laboratoire allemand à l'origine du vaccin à ARN messager de Pfizer, a dévoilé deux modules de douze conteneurs qui seront installés au Rwanda ou au Sénégal et peut-être dans les deux pays afin de fabriquer le vaccin sur place.

Cette usine mobile sera envoyée sur place dès le deuxième trimestre de cette année, les premières doses devraient être disponibles douze mois plus tard. Ouvrir une usine conventionnelle de ce type prend trois ans en temps normal. Le défi, explique le PDG de BioNtech, était de rendre le processus de fabrication compact au point de le faire tenir dans un seul conteneur, l'idée étant de standardiser les quelques 50 000 étapes nécessaires avant d'obtenir le vaccin.

Des employés du laboratoire BioNTech travailleront sur place au début puis formeront des spécialistes locaux afin de « transmettre l'usine à moyen ou long terme ».

Il s'agit donc d'un transfert de certaines technologies, mais sans la levée des brevets réclamée notamment par de nombreux pays en développement et ainsi que des ONG.

Après le Rwanda et le Sénégal, l'Afrique du Sud pourrait être le prochain pays à rejoindre ce réseau de production.

L'Afrique est le continent le moins vacciné. Plus d'un an après l'administration des premiers vaccins contre le Covid-19 et deux ans après le début de la pandémie, seuls 12% des Africains ont été complètement immunisés.

