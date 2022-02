Libye : 11e anniversaire du soulèvement populaire sur fond de divisions

Les Libyens ont commémoré jeudi 17 février le 11e anniversaire du début de leur soulèvement contre Mouammar Kadhafi. Une commémoration dominée par l'inquiétude alors que les hostilités entre les mouvement rivaux risquent de reprendre. Depuis 2011, le pays passe d'un pouvoir de transition à un autre sans jamais sortir du chaos. Miné déjà par les divisions, Tripoli se retrouve, depuis le 10 février, avec deux Premiers ministres.

Après Kadhafi, les Libyens ont connu deux guerres civiles et neuf gouvernements. Mais aucun n'a jamais réussi à sortir le pays du chaos post-révolte ou de la période de transition qui s'éternise.

Pourtant, l'espoir d'une pacification était bien réel fin 2020 avec la signature d'un accord politique et le lancement d'un processus de paix parrainé par l'ONU. Mais le report du scrutin électoral a engendré un retour à la case départ.

Cette-fois-ci, la nature des arrangements a changé. Au lieu d'avoir une ligne de fracture et une rivalité entre l'Est et l'Ouest comme c'était le cas dans le passé, la fracture se trouve à l'ouest du pays. Fathi Bachagha, une figure de l'Ouest et candidat à la présidentielle avortée, voyant que les élections n'allaient pas avoir lieu s'est rapproché du camp rival de l'Est en se rendant à Benghazi en décembre.

Les acteurs clefs des deux régions rivales se sont alliés pour défendre leurs intérêts communs et éloigner Abdel Hamid Dbeibah du pouvoir. Ce dernier dit ne vouloir céder sa place qu'à un gouvernement issu du scrutin. D'où la crainte des Libyens d'une nouvelle guerre.

