Mali: au moins 40 civils tués dans la zone des trois frontières

La première fois, le Jnim est venu dans la commune le 10 et là il y a eu des dégâts matériels seulement. Après leur retrait, il y a eu l’Etat islamique. Chacun de son côté est entré dans la commune. Le premier, c’est le Jnim, il est entré et il y a eu des sabotages. Le 13, 14, 15 il y a eu ces exactions-là. Trente morts à Kaygouratane, 2 à Bakan et 8 à Haroun. Les communautés se sont enfuies. On ne peut pas dire que le bilan est définitif.