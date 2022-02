RDC: l'IGF veut contrôler les fonds de la Céni après des propos du ministre des Finances

L'Inspection générale des finances (IGF) annonce une mission de contrôle des fonds alloués à la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Cela suite à une série d'allégations du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui accuse la Commission d'avoir gonflé certaines factures. Un feuilleton qui intervient dans un contexte déjà marqué par le soupçon de manque d'indépendance du nouveau bureau de la Céni.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Nicolas Kazadi annonce que son ministère va lui-même s'occuper d'une dépense d'environ 1,6 million de dollars destinée à l'achat des véhicules de la nouvelle équipe dirigeante de la Céni.

Il justifie sa décision par le fait que, d'après lui, la Céni lui aurait présenté des cotations qui ne correspondent pas aux prix pratiqués sur le marché. Le ministre parle d'une surfacturation de plus de 30% par rapport aux données en sa possession.

Des accusations rejetées par la Céni. C'est suite à cette polémique que l'Inspection générale des finances (IGF) a enfilé son habit de gendarme et a dit vouloir aller plus loin dans son contrôle. Elle veut savoir combien a déjà reçu le nouveau bureau de la Commission et à quoi a servi l'argent.

Le chef de service de l'IGF ajoute même que ce sera une mission permanente de contrôle qui suivra désormais toutes les opérations de financement de la centrale électorale.

Ces sorties du ministre et de l'IGF provoquent une levée de bouclier de la part de certains acteurs de la société civile, qui y voient une immixtion politique et un excès de pouvoir qui violerait l'autonomie de la Commission.

« Si le ministère a une emprise sur les finances de la Céni, c'est que l'exécutif peut mettre ses animateurs à genoux. Et cela peut avoir un impact sur la crédibilité du processus électoral », juge par exemple le juriste Hervé Diakiese du Comité Laic de Coordination.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne