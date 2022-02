Bénin: Patrice Talon inaugure l'exposition des œuvres restituées par la France

Les 26 biens culturels restitués au Bénin en novembre dernier par la France sont en exposition à la salle des fêtes du palais présidentiel depuis ce samedi matin. Patrice Talon l’a inauguré avec plusieurs invités dont Roselyne Bachelot, ministre française de la Culture. Dès ce dimanche 20 février, l’exposition baptisée « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation » est ouverte au public.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Roselyne Bachelot, tout émerveillée, a fait tout le parcours avec Patrice Talon et les guides. L’exposition se tient dans un espace de plus de 2 000 m2, entièrement transformé en musée de normes internationales. Un Béninois, connaisseur, a même lancé : « On se croirait au Quai Branly. »

Il y a deux salles. C'est dans la première que les 26 trésors royaux sont exposés. L’imposant trône d’apparat de Ghezo, et les portes des palais d'Abomey, ont eu beaucoup de succès. Dans la salle 2, une centaine d’œuvres des plus grands artistes contemporains du Bénin sont exposées.

Il y a eu beaucoup de commentaires sur la présence de l’ancien président Nicéphore Soglo, auteur de pamphlets réguliers contre le chef de l’État. Et sur la présence aussi de Lionel Zinsou, challenger de Patrice Talon lors de la présidentielle de 2016. Interrogé, M. Zinsou a répondu : « Nous sommes dans une exposition qui fait la fierté, ça dépasse les oppositions. »

C’est un choc esthétique mais c’est aussi un choc politique au sens noble du terme, un choc d’échange, de voir ces œuvres revenir à la maison et de les retrouver dans une exposition magnifiquement agencée. Roselyne Bachelot, ministre française de la Culture Jean-Luc Aplogan

