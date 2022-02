Reportage

Madagascar : après le cyclone Batsirai, des matériaux de reconstruction rares et chers

A Mananjary, dans le quartier Cité Ceimad, cette dame fouille dans les décombres de sa maison à la recherche de matériaux encore réutilisables pour reconstruire sa maison. © S. Tétaud/RFI

Six morts et plus de 5 000 sinistrés. C’est le bilan provisoire de la tempête tropicale Dumako qui a frappé le nord-est de Madagascar, mardi et mercredi. Et ce 10 jours à peine après le passage dévastateur du cyclone Batsirai. Dans les zones les plus touchées, les travaux de réhabilitation se poursuivent. A Mananjary, où a atterri le cyclone samedi 5 février, 90% des constructions ont été endommagées. Les habitants tentent de réutiliser les matériaux abîmés qui peuvent encore servir ; pour ceux qui ont les moyens, l’achat de neuf est privilégié. Mais jusqu’à quand ?