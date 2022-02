Éthiopie: Abiy Ahmed inaugure la production d’électricité du grand barrage de la Renaissance

Jour décisif en Éthiopie. Le pays de la corne de l’Afrique a inauguré, ce dimanche 20 février, son grand barrage sur le Nil. Le projet, destiné à être le plus grand du continent, est au centre d’une controverse avec les deux pays en amont, l’Égypte et le Soudan, qui s’inquiètent du futur débit du Nil. Mais pour le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, ce grand projet patriotique renforce son image, alors que la guerre se poursuit dans le nord de l’Éthiopie.

Avec notre correspondant à Addis-Abeba, Noé Hochet-Bodin

Abiy Ahmed a tenu à appuyer lui-même sur le bouton. Le Premier ministre éthiopien a allumé la première turbine du GERD, le grand barrage de la Renaissance, générant ainsi les premiers mégawatts d’électricité, près de 11 ans après le début de la construction.

Il faut dire que le GERD est vital pour le Premier ministre, à la fois pour générer l’électricité à laquelle 60 millions d’Ethiopiens n’ont pas accès et aussi pour lui permettre de rassembler la société éthiopienne, elle qui est actuellement déchirée par la guerre civile dans le nord du pays.

« La voie de la prospérité nous est ouverte. Rien ne peut arrêter l’Ethiopie désormais. Nous allons nous unir, nous rassembler et travailler ensemble à des projets comme le barrage de la renaissance plutôt que de nous concentrer sur des luttes fratricides et des combats qui nous divisent », a déclaré Abiy Ahmed accompagné d’une large délégation gouvernementale.

Le chantier pharaonique n’est pour autant pas terminé. Une seule turbine est en marche, une deuxième suivra dans le court terme, comme l’a indiqué l’ingénieur en chef, Kifle Horo: « Pendant que nous continuons à construire le reste du barrage, nous commençons à générer de l’énergie à petite échelle. Lorsque l’on aura fini d’installer les deux turbines, elles produiront 750 mega watts. »

À terme, 13 turbines devraient générer près de 5 gigawatt dans ce qui sera alors le plus grand barrage d’Afrique.

Abiy Ahmed a tenu aussi à rassurer ses voisins égyptiens et soudanais, opposés au projet.

« Il y a eu beaucoup de fausses rumeurs comme quoi le gouvernement éthiopien veut porter préjudice à l’Egypte et au Soudan en utilisant le barrage pour assécher leurs terres. Cela n’a jamais été notre plan et aujourd’hui en est la preuve. Nous voulons féliciter tous nos frères, pas seulement soudanais et égyptiens, mais tous les Africains », a-t-il conclu.

