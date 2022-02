Cameroun: le Collectif des associations de consommateurs alerte le gouvernement sur la cherté des produits

Sur un marché de Mokolo, au Cameroun. ©ALEXIS HUGUET/AFP

Pandémie de Covid, hausse des tarifs du fret maritime. La conjoncture mondiale pèse partout sur les produits de première nécessité. Le Cameroun ne fait pas exception. Huile, riz, oeufs sont plus chers qu'avant. Le prix du blé et de la baguette ont augmenté. Le sac de 50 kg de farine de blé est passé de 19 000 à plus de 23 000 fcfa. La baguette, normalement à 125 francs, est vendue dans certaines boulangeries 150 francs. Et quand ce n'est pas son prix qui grimpe, c'est son poids ou sa qualité qui baisse. Simon Kaldjob est le président et porte-parole du Collectif des Organisations des Consommateurs du Cameroun, qui regroupe une trentaine d'associations citoyennes. Il appelle le gouvernement à prendre des mesures.