Fin de Barkhane au Mali: quelle place pour les pays du golfe de Guinée dans le futur dispositif?

La France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé, jeudi 17 février, le retrait des forces militaires du Mali après neuf ans d'intervention militaire contre les jihadistes. Quelque 2 500 à 3 000 soldats français resteront déployés dans le Sahel après le retrait du Mali. AFP/File

Un passage du communiqué annonçant le retrait de l’opération Barkhane du Mali affirmait que la France et ses partenaires « restent engagés dans le Sahel » et « vont étendre leur soutien aux pays du Golfe de Guinée ». Le Bénin et la Côte d’Ivoire sont concernés.