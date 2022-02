Israël et le Maroc renforcent leur coopération économique bilatérale

Rabat et Tel Aviv poursuivent leur rapprochement. Les deux pays ont signé, ce lundi 21 février, à Rabat, un accord de coopération économique et commercial. Ce dernier vise à quadrupler les échanges commerciaux entre les deux pays, qui s'élèvent aujourd'hui à 130 millions de dollars par an.

Arrivée au Maroc, dimanche 20 février, la ministre israélienne de l'Économie y séjournera quatre jours au total. Une étape supplémentaire, dans le rapprochement tous azimuts, entamée depuis décembre 2020 avec la reprise des relations diplomatique entre les deux pays.

Après les relations diplomatiques relancées en décembre 2020, après la coopération militaire débutée en décembre 2021, voici venu le tour des relations commerciales. Rabat et Tel Aviv espèrent les quadrupler « très rapidement », selon le souhait de la ministre israélienne de l'Économie, Orna Barbivai, pour atteindre 500 millions de dollars d'échanges par an.

Orna Barbivai et son homologue marocaine Nadia Fettah ont d'ores et déjà passé en revue les accords en cours de négociation portant sur la fiscalité et la coopération douanière. La ministre israélienne doit aussi se rendre à Casablanca et Marrakech, afin de visiter des entreprises textiles et agricoles israéliennes implantées au Maroc. Les deux pays souhaitent notamment établir des zones industrielles qualifiées au Maroc, où travailleraient des entreprises des deux pays.

Rabat et Tel Aviv espèrent renforcer leurs liens dans les domaines du numérique, de l'agroalimentaire, de l'automobile et de l'aéronautique notamment. Durant cette dernière décennie, l'économie israélienne est devenue très compétitive. En dix ans, les exportations ont progressé de 70% pour atteindre 100 milliards de dollars par an.

