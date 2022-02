Mali: le président de la Cédéao estime qu'une transition de douze mois «serait acceptable»

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, également président en exercice de la Cédéao, a estimé qu'une transition de douze mois au Mali «serait acceptable». (Image d'illustration) Nipah Dennis AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après le coup d’État d’août 2020, la junte malienne et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) avaient prévu des élections présidentielle et législatives pour fin février 2022. Après le second coup d'État de mai 2021, les militaires ont proposé un nouveau délai de cinq ans à la Cédéao, et ensuite quatre ans. L’institution sous-régionale a catégoriquement refusé. Lors du dernier sommet UA-UE à Bruxelles, Nana Akufo-Addo, président du Ghana et président en exercice de la Cédéao, a affirmé que lui et ses pairs envisagent d'accepter une transition d'une année supplémentaire au Mali.