RDC: les autorités négocient avec Dan Gertler la récupération d’actifs miniers et pétroliers

Audio 01:01

L'homme d'affaires israélien Dan Gertler effectue une visite au complexe minier de Katanga Mining Ltd. en 2012. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Texte par : RFI Suivre

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, une commission a conclu avec le groupe Fleurette de Dan Gertler les termes de références d'un protocole d'accord devant permettre à la RDC de récupérer les blocs pétroliers et les actifs miniers évalués à plus de deux milliards de dollars, ainsi qu'une partie substantielle de royalties de la société KCC qui lui ont été cédés. La coalition de la société civile « Le Congo n'est pas à vendre » se réjouit de ce premier pas, mais appelle le gouvernement à s'assurer que l'accord couvre l'ensemble des biens mal acquis et demande de rendre plus transparent le processus et les résultats de ces négociations.