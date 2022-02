Les populations de l'Afar dénoncent les atrocités commises par le TPLF

De probables crimes de guerre et crimes contre l’humanité auraient été commis pendant la guerre du Tigré assurait une enquête des Nations unies en novembre dernier. Toutes les parties du conflit sont impliquées, mais l’armée érythréenne est particulièrement pointée du doigt. RFI s’est rendu dans une autre province, en Afar, où la population portent les mêmes accusations contre les soldats du TPLF.

Avec notre envoyé spécial à Semera, Noé Hochet-Bodin

Nour Burali a fui in extremis l’assaut des forces tigréennes sur sa ville d’Abala. Il se souvient avoir vu le chaos autour de lui pendant son exode. « Plus de 3 000 chameaux ont été tués, des milliers de maisons ont été détruites. Il y avait les cadavres d’au moins 110 personnes dans les rues. Nous n’avons même pas pu les enterrer à cause des tirs d’artillerie. Ils ont été mangés par les bêtes sauvages. »

Sur son lit d’hôpital à Dubti, le milicien Hassan Muhammed est blessé au thorax et à la jambe. Il s’estime heureux d’avoir échappé à la mort. Lui aussi raconte avoir vu l’horreur dans le nord de la région Afar. « Ils pillent tout. Les animaux, les maisons sont incendiées. Après avoir pillé les maisons, ils les incendient. Nous, leurs prisonniers, on les traite bien. Eux, par contre, ils achèvent nos prisonniers à l’arme blanche. »

Parmi les autres blessés, on retrouve des enfants. « Nous accueillons de jeunes enfants ici, indique ledocteur Hussein Adem, directeur de l’hôpital de Dubti. Ce sont ceux qui ont eu assez de chance pour s’en sortir vivants. Certains ont le corps entièrement brûlé, d’autres ont leurs bras amputés. »

Les survivants racontent que tous les bâtiments – mosquées, écoles, maisons – ont été systématiquement détruits à Abala et les autres villes prises par les rebelles tigréens. Sans accès physique, ni de télécommunications dans le nord de la région Afar, difficile de connaître exactement le nombre de victimes et l’ampleur des dégâts.

