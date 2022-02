Maroc: mort du célèbre avocat et défenseur des détenus politiques Abderrahim Berrada

Une des plus grandes batailles que nous menons est celle de l’absence de référents, de l’absence de symboles et une sournoiserie installée par nos régimes consistant à dire : de toutes les manières tout le monde est corrompu ou au moins corruptible. La mort d’Abderrahim Berrada à 84 ans, probablement la figure la plus imminente du barreau marocain qui est décédé sans avoir une voiture personnelle ou un domicile en propriété, mais qui a toujours gardé l’échine droite, montre qu’on peut avoir ce modèle, on peut le suivre et on peut s’énorgueillir d’avoir des personnes de cette trempe dans notre héritage.