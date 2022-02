Cameroun: les victimes de la bousculade d’Olembé sont toujours en colère

Le Stade d'Olembé à Yaoundé.

Depuis la bousculade du stade d’Olembe, qui a fait 8 morts et 47 blessés le 24 janvier lors du huitième de finale de la CAN Cameroun-Comores, les victimes et leurs familles n’ont toujours pas été indemnisées. Elles ont fait part de leur colère, alors que les funérailles se succèdent.