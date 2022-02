Madagascar: des milliers de sinistrés et de déplacés après le passage du cyclone Emnati

Deux semaines avant Emnati, le cyclone Batsirai avait fait de grands dégâts, sur la côte est de Madagascar, comme ici, à Mananjary, le 7 février 2022. © Alkis Konstantinidis, Reuters

RFI

Quarante-huit heure après le passage du cyclone Emnati, plus de 51 000 sinistrés et 45 000 déplacés ont été dénombrés par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes qui a tenu une conférence de presse jeudi 24 février, dans la capitale, Antananarivo. Pour l'heure, aucun décès n'a été enregistré précise l'institution.