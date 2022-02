RDC: les participants de la réunion de l’accord-cadre pour la paix s’engagent sur un dialogue

Le président congolais à Félix Tshisekedi a présidé la rencontre d’évaluation de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, qui se tenait jeudi 24 février à Kinshasa. AP - Ludovic Marin

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une rencontre d’évaluation de l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région se tenait jeudi 24 février à Kinshasa. Les chefs d’État des pays signataires se sont réunis autour du président Félix Tshisekedi. Les participants se sont engagés à promouvoir le dialogue et le processus politique inclusif au cours de ce mandat qui échoit au président de la RDC.