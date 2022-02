Tchad: vers un décalage des négociations de Doha

Officiellement, le gouvernement s’en tient toujours à la date du 27 février annoncée par le président du Conseil Militaire de Transition (CMT) Mahamat Idriss Deby en début de semaine. Ici, lors d'une visite à Khartoum, au Soudan, le 29 août 2021. © AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Tchad, après un premier report du pré-dialogue entre le pouvoir de transition et les mouvements politico-militaires tchadiens au 27 février à Doha au Qatar, on semble s’acheminer vers un nouveau glissement pour ces négociations qui doivent se tenir avant le dialogue inclusif prévu en mai à Ndjamena. Au vu du défi logistique qui attend les organisateurs qatariens, et malgré l’optimisme affiché par le gouvernement de transition qui continue d’assurer que les délais seront tenus.