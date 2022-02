Aux sources des tensions entre Le Caire et Alger

Les présidents tunisien- Al-Sissi (G) et algérien Abdelmadjid Tebboune (D) © Montage /RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La rencontre prévue au Koweït mercredi entre les dirigeants de l'Algérie et de la Libye, qui s'y trouvaient en même temps, a été annulée et le président Sissi a quitté la capitale koweïtienne plus tôt que prévu. Il devait pourtant discuter avec Abdelmajid Tebboune de plusieurs dossiers en vue du prochain sommet arabe qui sera organisé à Alger. Des différends sur des sujets africains ont eu raison de cette rencontre.