Burkina Faso: à l'hôpital de Gaoua, les équipes médicales s'affairent auprès des blessés de Gomgombiro

Audio 01:31

(illustration) Burkina Faso: camp aurifère d'Essakan, dans le Nord. IRD/Fabrice Colin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burkina Faso, les blessés de l’explosion sur le site d’orpaillage de Gomgombiro sont toujours admis au centre hospitalier régional de Gaoua. Ce centre a reçu environ quatre-vingt blessés, avec diverses pathologies. L’hôpital a dû faire appel aux personnels des différents services vu l’urgence de la situation. Pour le directeur général, c’était la course contre la mort. Seuls quarante personnes, les cas les plus graves sont encore en hospitalisation, et il faut faire face aux ordonnances médicales, passée la prise en charge gratuite.