Côte d’Ivoire: un week-end très dansant avec les Grands Ateliers de la danse

En Côte d’Ivoire, depuis vendredi 26 février, la deuxième édition des Grands Ateliers de la danse (GADA) est lancée. Ils se tiendront à Mondoukou, près de Grand-Bassam, jusqu’à dimanche soir. Un festival dirigé par le chorégraphe ivoirien Jean-Paul Méhansio, dont le but est d’ouvrir le public à l’art de la danse sous toutes ses facettes.

Avec notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané

C’est au Bushman Café, bar-restaurant et lieu culturel de la commune de Cocody, que les Grands Ateliers de la danse ouvrent le bal de cette deuxième édition.

Ce samedi soir n’est qu’un avant-goût du festival qui se déroulera tout le week-end, une rencontre importante avec le public d’Abidjan pour Jean-Paul Méhansio, chorégraphe et directeur artistique de l’événement.

« Que ce soit la danse, danse et sport, Afro Peps que moi-même je donne, les cours de modern jazz, l’afro-jazz ou encore Body acceptance, la valorisation et la fierté de notre corps à travers le mouvement, sont en lien avec notre tradition. Donc c’est : la danse aujourd’hui, qu’en est-il ? »

Du traditionnel au contemporain en passant par le spectacle urbain, la marque de fabrique des jeunes artistes de la troupe Karismatik Project, avec le manque de lieux culturels populaires à Abidjan, le danseur Rod Karismatik se réjouit de la création des GADA.

« De voir qu’il y a des festivals qui réunissent tous les genres de danse – que ce soit la danse urbaine, la danse traditionnelle – et les mettre ensemble, c’est quelque chose de magnifique, confie-t-il. Au-delà des spectacles, il y a aussi l’apprentissage avec des cours, avec des conférences, avec des Workshops qui permettent aux danseurs, non seulement d’apprendre, mais aussi d’aller un peu plus loin, d’aller au-delà de la danse, dans la recherche. S’éduquer en tant que danseur, c’est très important. »

Les GADA se poursuivent tout le week-end à la Cocoteraie des arts, à Mondoukou.

