Madagascar: les pluies des cyclones redonnent espoir dans le sud touché par la sécheresse

À Madagascar, le cyclone Emnati a aussi touché les terres semi-arides du Grand Sud de l'île. Une région où 1,3 million habitants souffrent d'insécurité alimentaire, selon les estimations du Programme alimentaire mondial. Alors que cette zone avait connu une très faible pluviométrie ces quatre dernières années, les pluies abondantes tombées ces derniers jours ont permis de redonner espoir.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Des poteaux électriques tombés et des arbres déracinés, quelques cases endommagées, c'est ce que décrivent les habitants du district d'Ambovombe, l'un des plus vulnérables à la sécheresse.

Pour Mosa Tovontsoa, agriculteur et éleveur, ces dégâts sont un prix moindre à payer comparé aux bénéfices apportés par ces pluies : « La pluie nous soulage beaucoup. C'est comme une bénédiction pour nous. Tout est vert aux alentours. Les zébus sont rassasiés. On peut planter tout ce que l'on veut parce que la terre est enfin humide. Là avec cette pluie, le maïs que j'ai planté sera bientôt mature. Le niébé est déjà mûr et on en mange même en ce moment. »

« On peut recommencer à planter »

Dans l'Anosy, la région voisine, le fleuve Mandrare souvent à sec, déborde à certains endroits et a recouvert une partie des cultures, explique Miha Maharetsy, habitant d'Ifotaka, village qui borde le cours d'eau. « Les plantations de patates douces, de manioc, de potirons sont sous l'eau. Mais la pluie, on en avait tellement besoin. On a fait beaucoup de réserve d'eau avec le passage des deux cyclones. La terre est humide et on peut recommencer à planter. En ce moment, on peut cultiver du manioc, des haricots et toutes les sortes de légumineuses, mais on est en train de voir comment on peut obtenir des semences parce qu'on en n'a plus. »

400 tonnes de semences ont été distribuées ces derniers mois par le ministère de l'Agriculture avec l'appui de la Banque mondiale et de la FAO. Le responsable technique du bureau de cette agence onusienne à Ambovombe évoque « un impact positif en général pour le Grand Sud et des pluies supérieures à la normale qui peuvent contribuer à l'amélioration la situation. »

Le cyclone Emnati a fait six morts et 101 205 sinistrés, selon le dernier bilan provisoire des autorités malgaches transmis vendredi soir.

