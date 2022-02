Salon de l'Agriculture de Paris: le Rwanda y est avec notamment son café Arabica

Un stand rwandais au salon de l’Agriculture ouvre ses portes ce samedi 26 février à Paris. Ce sera une première pour le petit pays d’Afrique centrale, qui viendra faire la promotion de son tourisme et de ses produits agricoles : miel, thé, mais surtout café, le premier produit d’exportation du pays. Objectif : profiter des opportunités économiques ouvertes par le rapprochement entre Paris et Kigali. Le Rwanda cherche en effet toujours à combler son important déficit commercial. En tout ce sont 25 entreprises et start-up qui vont faire le déplacement, dans le cadre de ce projet monté en partenariat avec l’ambassade de France. Avant le départ, notre correspondante s'est rendue sur le site de la COOPAC, une entreprise de production de café rwandais.

avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

Dans la salle de stockage des bureaux de la COOPAC à Kigali, de gros sacs remplis de grains de café. L’entreprise exporte 90% de sa production en café vert, soit 670 tonnes annuelles, vers les Etats-Unis, la Belgique ou encore la Suisse.

Sa directrice, Anita Nzungize, espère bien profiter de l’embellie dans les relations entre Paris et Kigali pour faire son entrée sur le marché français. « On sent un intérêt français vis à vis des produits rwandais, nos produits sont éligibles pour le marché européen donc pour le marché français, et c'est vrai qu'on a senti un intérêt, une envie pour collaborer avec les Français. »

Lors de son séjour en France, la COOPAC va bénéficier d’une formation au pôle de compétitivité agroalimentaire de Dijon, et faire la promotion de ses produits au salon de l’Agriculture, à Paris. « Nous voulons étendre notre part de marché, nous voulons que les Français -qui ne connaissent pas le café rwandais- puissent le connaître et le goûter parce que c'est un très bon café. On s'attend à voir des consommateurs... et probablement des acheteurs que ce soient des importateurs ou des torréfacteurs.»

L’entreprise espère à l’avenir trouver une place dans les supermarchés français pour son café Arabica et y concurrencer le Robusta, majoritaire dans les ventes en Europe…

