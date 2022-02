Congo-Brazzaville: le gouvernement essaye de rapatrier ses ressortissants en Ukraine

Le gouvernement congolais a annoncé samedi 26 février avoir mis en place une cellule de crise afin d'identifier et organiser le rapatriement des Congolais vivant en Ukraine, pays actuellement sous les bombardements de la Russie. Mais l’opposition veut une intervention plus urgente.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Lors d'une session de questions orales avec débat devant le Parlement, le gouvernement a été interpellé par des députés sur la situation des Congolais vivant en Ukraine. Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a assuré que les responsables du ministère des Affaires étrangères et ceux de l’Enseignement supérieur travaillaient en permanence dans cette cellule de crise, placée sous sa tutelle.

Le chef du gouvernement a invité les Congolais qui ont des proches en Ukraine à se rapprocher de cette cellule s'ils souhaitent avoir plus d’informations. Le Congo compte des centaines de ressortissants en terre ukrainienne, dont 300 étudiants. Près de 160 d’entre eux ont déjà été identifiés par les autorités, selon le Premier ministre.

L'opposition veut que le gouvernement se presse

De son côté, l'opposant Dave Mafoula, candidat à la présidentielle de 2021, a demandé aux autorités gouvernementales d’agir en urgence. « Lorsque ça ne va pas, on doit aller chercher ses compatriotes pour les ramener à la maison. Le mieux serait de les ramener à la maison le plus tôt possible parce que la situation est très grave », a suggéré M. Mafoula.

Dave Mafoula exhorte la communauté internationale à user de sa diplomatie pour faire cesser les hostilités en Ukraine. Le Congo a établi les relations diplomatiques depuis 1964 avec la Russie, qui a envahi l’Ukraine depuis quelques jours.

