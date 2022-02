Le Nigeria se dote d'une nouvelle loi électorale

Bureau de vote lors de l'élection de mars 2015 à Kano, au Nigeria. AFP PHOTO/Tom Saater

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À moins d'un an de sa prochaine élection présidentielle, le Nigeria a procédé à une refonte de sa loi électorale. Il sera désormais possible d'enregistrer électroniquement les électeurs et surtout de transmettre électroniquement les résultats d'une élection très rapidement après le scrutin. Une manière de limiter les fraudes.