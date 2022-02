RDC: Abdallah Bilenge, ancien directeur de la RVA, acquitté par la Cour de cassation

En République démocratique du Congo (RDC), Abdallah Bilenge, ancien directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA), condamné l’an dernier à vingt ans de travaux forcés pour détournement de plusieurs millions de dollars, a été acquitté ce weekend par la Cour de cassation, la Haute cour congolaise.

En première instance Abdallah Bilenge avait été reconnu coupable de détournement de plus de 15 millions de dollars de cotisations fiscales et socioprofessionnelles de la RVA pour ses travailleurs, mais les juges d’appel notent que les fonds n’avaient pas été décaissés, ni affectés à des fins privées. La condamnation avait été dénoncée par certaines ONG de la société civile, mettant en garde contre ce fiasco judiciaire.

Jean-Pierre Kayembe, porte-parole d'Abdallah Bilenge, se réjouit de cet acquittement. « En tout cas c’est sans surprise que nous avons appris l’acquittement de monsieur Abdallah Bidenge. Il est arrêté, condamné, dans un procès expéditif... On s’est pourvu en appel. Les juges d’appel à la Cour de cassation trouvent qu’il y a des zones d’ombre dans le verdict du premier juge. La Cour de cassation diligente un audit, recrute un cabinet d’experts comptables qui va passer un mois à la RVA, qui a eu accès a tous les documents bancaires, tous les comptes de l’entreprise ! Et le rapport déposé à la Cour de cassation est sans appel. Les fameux 15 millions n’ont jamais existé ! Ce n’est pas de l’argent qui est parti d’un compte à un autre. La RVA, comme toutes les autres entreprises du portefeuille de l’État, ont ces problèmes de dettes fiscales et socioprofessionnelles. Les juges de la Cour de cassation ont dépassé tout clivage politique. Ils ont dit le droit. Et c’est ici l’occasion de les remercier. Comme monsieur Bilenge a été arrêté, condamné… Il a passé plus de quinze mois de détention injuste ! Il a perdu son emploi ! La conséquence politique voudrait que, comme il a été blanchi, il récupère son poste à la RVA ! ».

Abdallah Bilenge, directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA), avait été arrêté le 10 novembre 2020.

