Guerre en Ukraine: l'UA dénonce le traitement raciste dont sont victimes les Africains

La guerre en Ukraine et le calvaire pour les Africains fuyant les combats. Les témoignages se multiplient montrant des gens maltraités par des agents de sécurité, notamment empêchés de prendre place dans les trains ou des bus rejoignant les frontières. D’autres Africains se voient bloqués, au passage de frontière, surtout avec la Pologne. Ce lundi, l’Union africaine a décidé de réagir officiellement

L’UA se dit « particulièrement préoccupée » concernant les Africains qui « se verraient refuser le droit de traverser la frontière hors de l’Ukraine ».

Macky Sall, président du Sénégal et de l’UA ainsi que Moussa Faki, président de la Commission, rappellent ensemble que « toute personne a le droit de franchir les frontières pendant un conflit et devait bénéficier des mêmes droits quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale ».

Des références aux multiples images, témoignages montrant des dizaines d’Africains bloqués à la frontière, notamment avec la Pologne, alors que les autres sont autorisés à passer. L'Union africaine parle d'un « traitement différent inacceptable », « choquant », « raciste », qui violerait le droit international. Macky Sall et Moussa Faki demandent donc à tous les États de faire preuve d’empathie et du même soutien, peu importe la race.

Le Nigeria avait déjà dénoncé ces comportement à l'égard de ses citoyens

Peu de temps avant, le Nigeria avait déjà dénoncé ces comportements racistes. « Il est primordial que tout le monde soit traité avec dignité et sans faveur », exhorte la présidence nigériane.

Le Nigeria n’utilise pas le mot racisme mais c’est bien à cela qu’on assiste. Des vidéos et des témoignages circulent montrant des policiers ukrainiens ou des agents de sécurité empêcher des Africains de monter dans des bus ou des trains, pour fuir l’Ukraine et les combats.

Les images d'une jeune nigériane et son bébé, forcés de laisser leur place dans un autocar, ont été largement diffusées. D’autres incidents similaires ont été signalés à la frontière avec la Pologne où les douaniers polonais sont mis en cause. La présidence nigériane cite le cas d’un groupe d'étudiants interdits de passer et qui ont dû retourner en Ukraine pour tenter de rejoindre la Hongrie.

« La couleur de leur passeport, la couleur de leur peau ne font pas de différence »

« Tous ceux qui fuient le conflit ont le même droit de passer en sécurité. La couleur de leur passeport, la couleur de leur peau ne font pas de différence », indique Abuja.

L’ambassadrice de Pologne au Nigeria a, elle, rejeté ces accusations. Joanna Tarnawska déclare que « tout le monde reçoit un traitement égal ». D’ailleurs, « certains ressortissants sont déjà passés en Pologne », indique la diplomate.

C'est vrai. Sauf qu'une fois passés, le calvaire n’est pas fini. Des Nigérians dénoncent le refus de certains Polonais de les prendre en stop, notamment. « On nous traite comme des animaux », a déclaré l'un d'eux.

L’ambassade nigériane à Varsovie a, de son côté, envoyé du personnel et des véhicules à cette frontière pour porter secours à ses ressortissants en fuite.

Dès que nous avons eu vent des allégations de mauvais traitements ou de racisme, nous avons mis sur pied une démarche commune de mutualisation. Papa Diop, l'ambassadeur du Sénégal en Ukraine et en Pologne Christina Okello

