Guinée: les victimes déçues du report du procès du massacre de Conakry

Nous sommes déçus de cette nouvelle approche. D’abord, le chantier est à l’arrêt depuis plusieurs mois. Le fait que, depuis novembre, avec l’arrivée de la CPI, il n’y ait eu aucun acte posé par rapport à la finition des travaux met un doute par rapport à la sincérité de l’engagement du gouvernement à tenir ce procès dans les délais qu’il avait lui-même souscrits. À savoir, le mois de mars 2022. Je pense que cela va coûter beaucoup plus cher parce que dans ce bâtiment, il y a beaucoup de choses à faire pour le rendre opérationnel. Et surtout, en termes de glissement de calendrier, comme ils l’ont dit. Le gouvernement était lancé dans la logique dilatoire, qui avait été entretenue par l’ancien gouvernement et qui est déplorable dans cette situation parce qu’on avait beaucoup d’espoir quant à la tenue du procès à la date indiquée. Donc nous lui disons que le procès doit être tenu dans la Cour d’appel, qui pourrait répondre aux exigences d’un procès international.