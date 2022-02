Le président Félix Tshisekedi veut relancer la diplomatie de la RDC

En RDC, Félix Tshisekedi entend redynamiser la diplomatie de son pays. Lors de ce week-end, le président congolais a exposé ses orientations diplomatiques aux ambassadeurs à l’ouverture de la douzième conférence diplomatique en présence des ambassadeurs congolais et des chefs des missions diplomatiques étrangères à Kinshasa.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

Redorer l’image de la RDC pour que le pays retrouve sa visibilité internationale et mettre fin à son isolement diplomatique. Ce sont là les grandes lignes de la vision exposée par Félix Tshisekedi concernant la politique extérieure de la RDC. Pour le chef de l’État congolais, son pays est ouvert au monde sans exclusion.

Parlant des relations de la RDC avec le reste du continent, le chef de l'État a expliqué que les Africains sont condamnés à vivre ensemble, donc cela devrait favoriser des relations diplomatiques apaisées. Il s’est toutefois insurgé contre certains États de la sous-région, sans les nommer, qui tirent profit à créer du désordre entre les différents pays voisins.

Mettre en place des relations de bon voisinage

Pour lui, la diplomatie congolaise devrait être bâtie sur des relations de bon voisinage, afin de promouvoir la paix, la sécurité, la prise en compte des intérêts des populations et un partenariat mutuellement avantageux. En exemple, le président Tshisekedi a rappelé la coopération entre les forces armées congolaise et ougandaise qui mènent des opérations conjointes contre les groupes armés et autres terroristes qui gravitent dans le Nord-Est de la RDC.

