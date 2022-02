Les assises nationales sur la transition débutent au Burkina Faso

Au Burkina Faso, ce lundi 28 février se tiennent les assises nationales sur la transition. Une rencontre au cours de laquelle seront débattues les propositions de la commission technique mise en place la junte pour réfléchir sur la charte et l’agenda de la Transition. La rencontre devra déboucher sur l’adoption de cette charte et la feuille de route de la transition.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Près de 350 personnes issues des différentes couches socio-professionnelles participeront à cette rencontre. Ces personnes viendront de toutes les régions du pays. Les représentants de toute la classe politique ont été conviés à ses assises. Les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles et religieuses, les femmes, les jeunes, les forces de défense et de sécurité, les représentants des personnes déplacées internes, en somme, les différentes catégories socio-professionnelles seront autour de la table des discussions.

« C’est une démarche consensuelle et inclusive voulue par le chef de l’État, en vue de prendre en compte, les aspirations profondes du peuple et impliquer tous les Burkinabè au processus », selon le lieutenant-colonel Daba Naon, du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration.

Les travaux de ces assises consisteront à l’examen et à l’adoption de plusieurs documents issus des travaux de la commission technique mise en place par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba. Parmi ces rapports figurent, la charte, l’agenda et la charte des valeurs qui devront guider l’action des personnes chargées de conduire cette transition.

À la fin des travaux, l’on devrait savoir quelle seraient la durée, les organes et les grands chantiers de la transition, qui débuterait avec l’investiture du président.

