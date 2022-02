Madagascar: prise en charge sanitaire difficile dans les zones touchées par le cyclone Emnati

Audio

Une maison en ruine à Mananjary à Madagascar, le 10 février 2022 (Image d'illustration). © Viviene Rakotoarivony/AP

RFI

À Madagascar, les infrastructures de santé sont durement touchées par le passage successif de deux cyclones. Dans la région Atsimo Atsinanana, dans le sud-est de l'île, la plus touchée par Emnati et où un peu plus de 76 000 sinistrés ont été recensés, les agents de santé font face à de nombreux obstacles pour prendre en charge les populations.