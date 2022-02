Mali: plusieurs partis secoués par des luttes intestines

L'Assemblée nationale du Mali à Bamako. HABIBOU KOUYATE / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Mali, en Principe c’est ce lundi que devaient se tenir des élections présidentielle et législatives. Ces scrutins devaient marquer la fin de la transition de 18 mois validée par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) après le premier coup d’état d’août 2020 qui a renversé l’ex-président IBK. Mais entre temps, il y a eu un second coup d’état en mai 2021. Et au moment où il n’y a toujours pas de véritable visibilité sur la nouvelle transition, plusieurs partis politiques se déchirent.