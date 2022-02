Tchad: un accident entre deux bus fait au moins 34 morts

Au moins 34 personnes sont décédées dans la nuit de dimanche 27 à lundi 28 février au Tchad dans un accident de la route impliquant deux cars de transport de passagers. Les accidents de la circulation sont relativement fréquents et meurtriers au Tchad.

Avec notre correspondant à Ndjamena, Aurélie Bazzara-Kibangula

Les photos diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence du choc. On y voit un bus éventré, la toile enfoncée et les sièges éjectés. Ce drame est survenu vers 21 heures dans le centre du pays. Deux bus de transport de passagers sont entrés en collision sur la route qui relie Oum Hadjer et Mangalmé.

Au total, 34 passagers sont morts selon les autorités et 54 autres ont été blessés et évacués à l’hôpital d’Abeché dans un état grave, mais stable précise une source médicale sur place.

2 650 morts par an sur les routes tchadiennes

Dans leurs témoignages, certains survivants parlent d’excès de vitesse et de chauffeur endormi au volant. D’autres racontent que l’un des bus s’est déporté sur la voie pour dépasser une charrette tractée par un cheval.

Les raisons exactes de ce drame restent donc à définir. Une enquête a été ouverte par le ministère des Transports. La ministre Fatima Goukouni Weedeye affirme qu’elle se rendra sur les lieux de l’accident avec une délégation pour constater les faits et échanger avec les autorités. Chaque année au Tchad, les routes tuent en moyenne 2 650 personnes selon les autorités.

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby a affirmé que les accidents de circulation sont meurtriers à cause « de comportements irresponsables et autres manquements sur la voie publique ».

