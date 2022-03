Congo-B: une coalition d’opposition refuse de participer à la concertation politique

Clément Miérassa, ancien ministre, préside la Fédération de l’opposition congolaise (Congo-Brazzaville). © RFI

Texte par : Loïcia Martial 1 mn

La concertation politique qui se tient du 3 au 6 mars 2022 à Owando dans le nord du pays, se fera sans les formations de la Fédération de l’opposition et du Collectif de l’opposition. Elles y voient une diversion et exigent une concertation devant traiter de la crise multidimensionnelle que connaît le pays. Pourtant, ce cadre de réflexion est censé préparer le terrain des élections législatives et locales, prévues dans près de cinq mois.